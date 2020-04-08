السعودية | القبض على صاحب فيديو متجر البطحاء بالرياض.. وهذه جنسيته

شكرا لقرائتكم القبض على صاحب فيديو متجر البطحاء بالرياض.. وهذه جنسيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة الرياض الأربعاء، القبض على شخص تحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، بداخل متجر بحي البطحاء وسط العاصمة بحسب ما نقلته "واس".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، بداخل متجرٍ بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض، فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته والقبض عليه، وجميع مرافقيه.

كما أكد انه جميعهم من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.