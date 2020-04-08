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واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).
وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.البحرين فيروس كورونا الجديد
البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-08
واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).
وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:38 AM
قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية
واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).
وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
، البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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