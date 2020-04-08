، "أبا الخيل": إصدار تصاريح التنقل للمستثنين "إلكترونيًّا".. والآلية قريبًا ،

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أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة.
وأكد "أبا الخيل" أن سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح، وسيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس تقديم ساعات منع التجول في مناطق ومدن السعودية ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل: مُلاك المزارع، والنحالون، وأصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن والأسماك، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).وزارة البيئة والمياه والزراعة المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل منع التجول فيروس كورونا الجديد
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 01:32 AM
للمزارعين والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك
أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة.
وأكد "أبا الخيل" أن سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح، وسيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس تقديم ساعات منع التجول في مناطق ومدن السعودية ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل: مُلاك المزارع، والنحالون، وأصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن والأسماك، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).
، "أبا الخيل": إصدار تصاريح التنقل للمستثنين "إلكترونيًّا".. والآلية قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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