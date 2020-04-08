شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..استكمال مشروع طريق العقيق - القرى بقيمة 300 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): اعتمدت وزارة النقل مشروع استكمال طريق العقيق - القرى في المرحلة الأخيرة بطول (٢١) كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت (٣٠٠) مليون ريال . اعتمدت وزارة النقل مشروع استكمال طريق العقيق - القرى في المرحلة الأخيرة بطول (٢١) كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت (٣٠٠) مليون ريال . وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي أن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات ، حيث يقوم المقاول حالياً بعمل التجهيزات لبدء العمل في المشروع الذي سيحقق نقلة نوعيه للمنطقة بشكل عام ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات الطرق بالمنطقة ، ومثمناً حرص ودعم معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر لتلك المشروعات .

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