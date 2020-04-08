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شكرا لمتابعة خبر عن مخالفات بالجملة تطال 2000 عامل في سكن بالجموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجموم (صدى):شنت بلدية محافظة الجموم مع لجنة مشكلة بتوجيه من المحافظ، جولة مفاجئة على سكن عمال تابع لإحدى الشركات يضم 2000 عامل.
وفي التفاصيل، قامت الفرق الرقابية برصد عدد من المخالفات الصحية، شملت وجود حجرتين يتم استخدامهما كصوالين حلاقة غير مرخصة للعمالة الموجودة في السكن.
وشملت اللجنة المشكلة التي يرأسها محافظ الجموم، وزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية، وبلدية محافظة الجموم، وشرطة المحافظة، وجاء ذلك إنفاذاً لقرارات الجهات العليا المتعلقة بالتدابير الوقائية للتصدي لفايروس " كورونا " المستجد.
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