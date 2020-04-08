تخصيص 47 مليارا لرفع جاهزية القطاع الصحي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): خصصت القيادة في المملكة 47 مليار ريال لرفع جاهزية القطاع الصحي، ويأتي ذلك بالتزامن مع جائحة فيروس خصصت القيادة في المملكة 47 مليار ريال لرفع جاهزية القطاع الصحي، ويأتي ذلك بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا وتعود الواقعة عندما طبقت الجهات الأمنية، الإجراءات الجديدة بمنع التجول في بقية مناطق ومدن المملكة من الثالثة عصرا. وكان المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية عبدالعزيز الشمسان، زف أخبار سارة قرب صدور ما أسماه " مفاجآت جديدة " لتوفير فرص عمل عن بعد، حيث كشف مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية العقيد ناجي القحطاني، وجود مبادرات لإطلاق منصة داخلية تقدم الخدمات لموظفي الوزارة.

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