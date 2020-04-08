لجنة مستجدات كورونا: 272 إصابة جديدة بالفيروس.. و41 حالة وفاة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل (272) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمال الحالات المؤكدة في المملكة (2795) حالة، ومن بينها حالات نشطة تبلغ (2139) حالة. مشيرًا إلى أن حالات التعافي ارتفعت إلى (615) حالة، بعد تعافي (64) حالة اليوم، بينما سجل إجمال عدد الوفيات (41) حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، حيث قال المدير العامّ لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان: "إنفاذًا لتوجيهات القيادة أُطلقت منصة عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج عبر 8 خطوات تتضمن تقديم الطلب واستلام رسالة تأكيد إلكترونية عبر المنصة، وتحديد الموعد المبدئي للسفر، والتوجه للمطار للسفر، ثم الوصول إلى المملكة، وإجراء الفحوصات الأولية والتوجه عبر وسائل نقل مخصصة إلى دور الضيافة التي هيأتها وزارة السياحة وجهزتها وزارة الصحة بالمعايير الصحية، لقضاء مدة الحجر الصحي.
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