النائب العام: أمن دوت الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه

‏⁧‫صرح النائب العام الشيخ سعود المعجب ‬⁩أن أمن دوت الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه، والاعتداء على رجال الأمن أو محاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر، و ⁧ذكر المعجب أن النيابة العامة‬⁩ لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.



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