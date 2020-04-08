الإطاحة بعمالة تعيد تعبئة الدقيق وتغير تواريخ معقمات

أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بعد التحري وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض بعمالة مخالفة تغش بتزوير تواريخ كميات من صابون الأيدي والمعقمات منتهية الصلاحية، وعليه تم حجز الكمية لإتلافها، وتسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

كما تمكنت من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر مقطع فيديو لهم وهم يقومون بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي.

وتم إغلاق المستودع وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.