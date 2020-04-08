مبادرتان لذوي الإعاقة وأسرهم في نجران

وأوضح المتحدث باسم إدارة تعليم المنطقة جابر مدخلي، أن المبادرتين تهدفان إلى استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والنفسية والأكاديمية والسلوكية وخدمات النطق والتخاطب لطلاب وطالبات التربية الخاصة من ذوي الإعاقة ومساعدتهم وأسرهم لضمان تقديم التعليم المناسب عن بعد بما يتلاءم مع نوع الإعاقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من إدارة تعليم المنطقة لمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية والوطنية.
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