366 هدية للمعتمرين المغادرين



قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية 366 هدية وداعية للمعتمرين المغادرين خلال الفترة الماضية، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة الحج والعمرة. وأكد مدير عام الجمعية منصور العامر، العمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام، موضحاً أن جائحة كورونا أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصحة الإنسان من خلال تعاملها وإدراتها لأزمة كورونا بامتياز، مبيناً أن التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة الصحية والأمنية والبلدية يعمل على رفع مستوى الإنجازات، ويفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، ويسهل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين.

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