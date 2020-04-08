حل جذري لمعاناة انقطاع الكهرباء بالسودة

أنهى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز معاناة أهالي مركز السودة التابع لمدينة أبها، وزوار المنطقة من سياح ومصطافين من انقطاع التيار الكهربائي، تلك المشكلة التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً، دون وجود أي حلول، حيث كانت السودة تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل خلال الفترات الأخيرة واستمرار الانقطاع لساعات طويلة، متسببا في أضرار صحية واجتماعية للكثير من المواطنين خاصةً أن السودة تمتاز ببرودتها طوال العام وهي بحاجة للتدفئة إضافة إلى الحاجة للأجهزة الطبية المنزلية.

1536 مشتركا

وصل انقطاع الكهرباء إلى ساعات وأوقات الذروة خلال موسم الصيف، ورغم المطالبات السابقة والمتعددة من الأهالي لوضع حلول جذرية، إلا أن الانقطاع المتكرر والمتواصل لم ينتهِ، وكانت ليلة أول من أمس مرحلة جديدة على السودة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث بدأ الانقطاع من الخامسة عصرا وحتى ظهر اليوم التالي، فيما تدخل الأمير تركي بن طلال ووضع الحل الجذري للمشكلة من خلال توجيه شركة الكهرباء لمعرفة الأسباب في انقطاع التيار الكهربائي، ووضع حل نهائي بشكل فوري، وتم ذلك بمتابعة شخصية منه، لترد إفادة شركة الكهرباء بعرض تفصيلي، أوضحت فيه أسباب الانقطاع الناتج عن وجود أمطار وصواعق تسببت في تأثر العديد من المغذيات في عدة محطات ومنها محطة السودة، حيث انقطعت الخدمة عن 1536 مشتركاً، وتم تسجيل العديد من البلاغات، وتحديد مواعيد تسجيل تلك البلاغات وإعادة التيار الكهربائي.

حل المشكلة

أكدت الشركة أن المشكلة تكررت في الفترات الماضية، وللتغلب عليها وضعت حلولاً هي:

توقيع عقد لمشروع GIS، ويتم فيه ربط كل أرقام حسابات المشتركين بمنطقة عسير بإحداثيات العدادات.

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مصادر التغذية وربط بلاغات الأعطال بهذه الإحداثيات لضمان معالجة جميع البلاغات دون استثناء.

توقيع العقد في أكتوبر 2019 واكتمال التنفيذ في 30 يونيو 2021.

توقيع عقد العدادات الذكية لاستبدال كل عدادات المشتركين الحالية بعدادات ذكية توضح وصول الخدمة للمشترك.

التوقيع على عقد المشروع في ديسمبر 2019 واكتمال التنفيذ في 2021.