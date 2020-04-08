أمانة المدينة المنورة توزع عبوات التعقيم



بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، بتوزيع الكميات الأولى من معقم اليدين على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية، والذي تم إنتاجه من قبل إدارة البحوث والمختبرات البيئية؛ بعد حصوله على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء‬ وذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا . وتأتي عبوات جل التعقيم بأحجام مختلفة «100ملجم، 120ملجم، 250 ملجم، 350 ملجم»، حيث تم توزيعها في الأسواق التجارية وفي الطرق الرئيسة والميادين العامة بالمدينة المنورة، في خطوة تأتي انطلاقاً من دور أمانة منطقة المدينة المنورة الاجتماعي للحد من انتشار جائحة كورونا، ولتضافر الجهود مع باقي قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة بهدف تعزيز الدور الوقائي والصحي لأفراد المجتمع.

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