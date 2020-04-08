فرص عمل عن بعد قريبا ومنصة جديدة لمنسوبي الداخلية

أكد المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الشمسان، أن الوزارة انتقلت للعمل عن بعد بشكل كامل في أقل من 24 ساعة فور صدور قرار منع التجول، وإلزام الموظفين الحكوميين بالعمل من منازلهم، لكون منسوبي الوزارة سبق أن عملوا عن بعد لفترة الـ6 أعوام السابقة بسبب حجم الوزارة الكبير وكثرة فروعها المترامية في أنحاء المملكة، الأمر الذي ألزم القادة ومنسوبي الوزارة بالعمل عن بعد.

تدريب الموظفين

لفت الشمسان إلى أن قيادات الوزارة باتوا متمرسين للعمل عن بعد منذ فترة طويلة، ومنذ صدور قرار عمل الموظفين من منازلهم بدأت كل وكالة وإدارة بتدريب منسوبيها تجريبيا من خلال المحاكاة، وخلال الأسبوع الأول فقط من منع التجول تم عقد 1000 اجتماع عن بعد. وأعلن الشمسان عن قرب صدور ما أسماه مفاجآت جديدة لتوفير فرص عمل عن بعد.

مستوى النضج

أضاف: «وصل مستوى النضج الرقمي لخدمات الوزارة 91%، حيث باتت أغلب خدماتنا مؤتمتة، ولدينا منصة قوى الموجهة لقطاع الأعمال وفيها 158 خدمة 80 منها مؤتمتة بالكامل دون أي تدخل بشري لإنجازها، بالإضافة إلى منصة مساند للاستقدام وهي مؤتمتة أيضا بالكامل من خلال 12 خدمة».

200 خدمة

كشف مدير إدارة تقنية المعلومات بديوان وزارة الداخلية العقيد ناجي القحطاني، توفير الوزارة أكثر من 200 خدمة إلكترونية عن بعد عبر منصة أبشر للمواطنين والمقيمين وللجهات الحكومية والخاصة، حيث يستفيد منها حاليا 15 مليون مسجل، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثبتت نجاح خدمات أبشر التي لم تتأثر بها، في حين كشف قرب إطلاق منصة داخلية خاصة في أبشر تقدم الخدمات لجميع موظفي الوزارة، سواء للذين في الميدان أو في مكاتبهم.

تسجيل مخالفات

كشف القحطاني خلال (webinar) بعنوان: «الخدمات والمواطنون: التقنية في مواجهة كورونا» ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي، أن هناك تطويرا واستخداما أمثل للتقنية لمنسوبي وزارة الداخلية كرجال الأمن العاملين في الميدان، من خلال أجهزة محمولة ذكية مرتبطة بقواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، بحيث يتم تسجيل جميع ما يتم من مخالفات كسر منع التجول بشكل آلي. ولفت إلى أن الوزارة أعلنت تطويرها خدمة الاعتراض على المخالفات المتعلقة بكسر منع التجول من خلال منصة أبشر، فيما أوضح وجود مبادرات لإطلاق منصة أبشر داخلية تقدم الخدمات لجميع موظفي الوزارة، سواء للذين في الميدان أو في مكاتبهم.

تحول ثقافي

شدد وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير وليد الرشود، على أن التحولات الرقمية الجديدة لوزارة العدل لا تعتبر تحولات تقنية فقط متعلقة بالبرامج، بل تعتبر تحولا ثقافيا في كيفية إنهاء الإجراءات، والعمليات تغيرت فيها طبيعة منظومة العمل بشكل كامل، مبينا أن التركيز كان على العناية بالمستفيد الذي بني على الأساسيات التي يحتاجها لتقديم الخدمات له بشكل أمثل، فيما أعلن عن بدء تجربة إجراء جلسات المحاكمة عن بعد. وقال «أتمتة الوزارة جميع خدماتها الداخلية، سواء في المحاكم أو كتابات العدل أو في ديوان الوزارة، حيث لا يوجد حاليا أي نظام ورقي داخل الوزارة».

الإفراغ الإلكتروني

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أشار إلى أن بوابة «ناجز» تتمتع بـ120 خدمة تقدم لجميع الشرائح وتقدم خدماتها لأكثر من مليون مشترك فيها. كما يتم حاليا إصدار الوكالات بشكل إلكتروني 100%، وأيضا تم الإطلاق التجريبي للإفراغ الإلكتروني الذي ينقل الملكية العقارية للمستفيدين عن طريق التحول الرقمي المربوط مع كافة الجهات ذات العلاقة بدون وجود كتابة أو كاتب عدل. وبين الرشود تحقيق الوزارة الوصول الآمن لجميع منسوبي الوزارة لجميع الأنظمة الداخلية الخاصة بالوزارة عن بعد، الأمر الذي سهل لآلاف الموظفين أن يعملوا بشكل يومي على مدار الساعة لإنجاز أعمالهم المنوطة بهم لخدمة المواطنين والمقيمين.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

1000 اجتماع في الأسبوع الأول من منع التجول للموارد البشرية

91 % مستوى النضج الرقمي لخدمات الوزارة

الداخلية

200 خدمة إلكترونية عن بعد عبر منصة أبشر

تسجيل جميع مخالفات كسر منع التجول بشكل آلي

العدل

120 خدمة في بوابة ناجز تقدم خدماتها لأكثر من مليون مشترك

إصدار الوكالات بشكل إلكتروني 100%