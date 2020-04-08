خطة عمل عاجلة لبلدية خميس مشيط

زار أمين منطقة عسير وليد الحميدي أمس بلدية خميس مشيط، وكان في استقباله رئيس البلدية المكلف سليمان الشهراني. وشدد الحميدي خلال الزيارة على دور البلدية في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيرا إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، مطالبا البلدية بكافة أقسامها بوضع خطة عمل عاجلة ورفعها للأمانة خلال أسبوع من تاريخه، مشددا على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها. ونُوقش خلال الاجتماع عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة. بعد ذلك، تفقد الحميدي سوق الخضار في المحافظة، مؤكدا أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على الأسواق.



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