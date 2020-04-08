نقص الخدمات يؤرق سكان آل النوتي والصفقه

أجمع عدد من أهالي قريتي آل النوتي، والصفقه بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع شمال غرب منطقة عسير، على أن غياب وتعثر المشاريع الخدمية في قراهم تسبب في معاناة يومية، خاصة تعثر مشروع مبنى المعهد المهني، والذي تعثر تنفيذه منذ 6 أعوام، وعدم اعتماد كوبري للطريق المؤدية إلى قرية آل النوتي، ونقص الخدمات، كمشروع شبكة المياه المحلاة، وغياب إنشاء مدرسة ثانوية للبنين والبنات، وسفلتة وإنارة داخلية.

معاناة القرى

أوضح المواطن محمد منجحي عسيري، أن أهالي قريتي آل النوتي والصفقه يعانون من تعثر المشاريع، مشيرا إلى أن مشروع المعهد المهني متعثر منذ عام 1435، ولم تتحرك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستكماله، خاصة وأنه سيخدم أبناء القرية والمناطق المجاورة.

نقص الخدمات

كشف عسيري أن القريتين تعانيان من عدم وصول الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة، وغيرها من الخدمات الضرورية، وأشار إلى أن القرى تفتقر إلى البنية التحتية، حيث إن شوارعها ترابية ولا توجد بها إنارة، وأضاف أن خدمات النظافة لا ترتقي إلى مستوى التطلعات، إلى جانب عدم اعتماد كوبري للطريق المؤدي للقرية، لحل مشكلة الاحتجازات، والانقطاعات المتكررة، وعدم تحقيق مطالب المواطنين باعتماد مركز صحي، ومدرستين ثانويتين للبنات والبنين.

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الدعم المالي

أوضح رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان لـ«دوت الخليج»، أنه تم حصر جميع مطالب القريتين وقرى أخرى في الحريضة، منها مفرغ السيل ومحصية والمجمعة ووادي لحسن والشروم، إضافة إلى خدمات لقرى في القحمة، ورقة الصفراء، والقعره، وصواحة وغيرها، وتم رفع جميع مطالبتهم بخطاب من قبل المجلس البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

سحب المشروع

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني فهد العتيبي، بأن المقاول السابق كان متعثرا في تنفيذ المشروع، ونظراً لعدم تجاوب المقاول فقد صدر قرار سحب المشروع من المقاول، وتم تفعيله مؤخراً، وتمت إعادة طرح المشروع، والآن في انتظار إجراءات الترسية على مقاول جديد.