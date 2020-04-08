السعودية اليوم / الرئيس التونسي يبحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دور المنظمة في مواجهة جائحة كورونا



تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

بحث الرئيس التونسي قيس سعيَد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس دور المنظمة في مواجهة جائحة كرونا العالمية، وضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمي في هذا الشأن.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، أن الرئيس التونسي قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع مدير عام المنظمة، تركزت محادثاته على ضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمي، لأن الإجراءات المتبعة إلى حد الآن لم تؤد إلى تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الإنسانية جمعاء.

وشدد الرئيس سعيد على ضرورة وضع إطار قانوني في مستوى مجلس الأمن الدولي، يكون المرجع والأساس لتوحيد الجهود.

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