السعودية اليوم / وزارة النقل تعتمد استكمال مشروع طريق العقيق - القرى بالباحة بقيمة (٣٠٠) مليون ريال



الباحة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واس

اعتمدت وزارة النقل مشروع استكمال طريق العقيق - القرى في المرحلة الأخيرة بطول (٢١ ) كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت( ٣٠٠ ) مليون ريال .

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي أن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات ، حيث يقوم المقاول حالياً بعمل التجهيزات لبدء العمل في المشروع الذي سيحقق نقلة نوعيه للمنطقة بشكل عام ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات الطرق بالمنطقة ، ومثمناً حرص ودعم معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر لتلك المشروعات .

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