السعودية اليوم / قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة الجوف تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول



سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واس

شاركت قوة المهمات والواجبات الخاصة القطاعات الأمنية التي تقوم بواجبها في تطبيق منع التجول بمنطقة الجوف قبيل وقت المنع, وذلك بمتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.

ووثقت عدست "واس" بالجوف تكاتف تلك الجهود بمرافقة الجهات الأمنية في تطبيق المنع ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة والتقاطعات والميادين , بالإضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، حيث خلت الشوارع والطرق من المرتادين .

// انتهى //

01:48ت م

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سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسشاركت قوة المهمات والواجبات الخاصة القطاعات الأمنية التي تقوم بواجبها في تطبيق منع التجول بمنطقة الجوف قبيل وقت المنع, وذلك بمتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.ووثقت عدست "واس" بالجوف تكاتف تلك الجهود بمرافقة الجهات الأمنية في تطبيق المنع ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط التزام المواطنين والمقيمين والتقيد بالتعليمات امتثالاً لبتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للحفاظ على سلامة الجميع من هذا الوباء الجائح والذي فتك بدول العالم .وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة والتقاطعات والميادين , بالإضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، حيث خلت الشوارع والطرق من المرتادين .// انتهى //01:48ت م0246

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