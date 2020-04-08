السعودية اليوم / سمو أمير القصيم : أمر خادم الحرمين الشريفين بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص يأتي في إطار عنايته بالمواطن والمقيم



بريدة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، يأتي من حرصه - رعاه الله - على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مشيراً إلى أن ذلك هو النهج السعودي المتأصل في قيادتنا الحكيمة، التي تولي رعاية الإنسان وسلامته جلّ اهتمامها وعنايتها.

وقال سموه: إن الاحترازات التي إتخذتها الدولة في الحد من إنتشار وباء فيروس

واختتم سمو أمير منطقة القصيم بسؤال المولى سبحانه وتعالى بأن يعين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ،ويجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهما أنه سميع مجيب.

// انتهى //

01:47ت م

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بريدة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، يأتي من حرصه - رعاه الله - على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مشيراً إلى أن ذلك هو النهج السعودي المتأصل في قيادتنا الحكيمة، التي تولي رعاية الإنسان وسلامته جلّ اهتمامها وعنايتها.وقال سموه: إن الاحترازات التي إتخذتها الدولة في الحد من إنتشار وباء فيروس كورونا تُعد ولله الحمد مثال يحتذى وأسلوب يتبع ويُقلد من كافة دول العالم، لما حققه من نتائج إيجابية ، لافتاً الانتباه إلى أن القرارات المتتابعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في هذا الإطار تطمئن المواطن والمقيم على دقة الإجراءات المتخذة.واختتم سمو أمير منطقة القصيم بسؤال المولى سبحانه وتعالى بأن يعين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ،ويجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهما أنه سميع مجيب.// انتهى //01:47ت م0245

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