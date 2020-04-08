السعودية اليوم / مصر تسجل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة



القاهرة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 17 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 427 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 128 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 1450 حالة من 94 حالة وفاة.

// انتهى //

23:56ت م

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القاهرة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 9 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 17 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 427 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن ال 128 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 1450 حالة من 94 حالة وفاة.// انتهى //23:56ت م0234

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