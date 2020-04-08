السعودية اليوم / تونس تسجل 27 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا



تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

سجلت تونس 27 حالة جديدة مصابة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أنه اكتشفت حالات الإصابة الجديدة بعد إجراء 549 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد الوفيات سجل ارتفاعًا بحالة واحدة ليصل المجموع إلى 23.

وأفادت أن هذا التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بانتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات الموصى بها لم يتم احترامها.

// انتهى //

23:28ت م

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تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسسجلت تونس 27 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 623 من بينها 144 بتونس العاصمة.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أنه اكتشفت حالات الإصابة الجديدة بعد إجراء 549 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد الوفيات سجل ارتفاعًا بحالة واحدة ليصل المجموع إلى 23.وأفادت أن هذا التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بانتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات الموصى بها لم يتم احترامها.// انتهى //23:28ت م0226

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