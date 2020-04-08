السعودية اليوم / فرنسا تسجل 607 وفيات جراء وباء كورونا المستجد



باريس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

تخطّت فرنسا اليوم عتبة عشرة آلاف وفاة جراء وباء

// انتهى //

23:10ت م

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باريس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واستخطّت فرنسا اليوم عتبة عشرة آلاف وفاة جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في المستشفيات، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وقال مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.// انتهى //23:10ت م0225

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