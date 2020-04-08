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النائب العام يتوعد المعتدين على رجال الأمن

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أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أو محاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر.

وقال عبر "تويتر": "النيابة العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن".

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