محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم أن كل النتائج التي يحققها الرياضيون والرياضيات حتى الثلاثين من نوفمبر المقبل لن يتم احتسابها في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف العام 2021.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه "علق فترة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بدءًا من السادس من إبريل حتى 30 نوفمبر"، وذلك بعد أسبوع على قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في اليابان إلى صيف 2021 وتحديدًا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان: "خلال هذه الفترة النتائج التي تُحقق في أي مسابقة لن تؤخذ في الاعتبار من أجل التأهل إلى طوكيو 2020 أو في التصنيف العالمي الذي سيعلّق بدوره أيضًا وسيتم تسجيل النتائج لضمّها في الإحصاءات بما فيها الأرقام القياسية العالمية، رهنًا بالشروط المعمول بها".

ويتم التأهل إلى الألعاب الأولمبية إما عن طريق تحقيق الحد الأدنى المطلوب في كل سباق ومسابقة أو بفضل مركزهم في التصنيف العالمي المعلق أيضًا حتى 30 نوفمبر المقبل .

يُذكر أنها أُرجئت بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية في صيف 2021 إلى العام 2022 على خلفية إرجاء الأولمبياد.

بعد تفشي فيروس كورونا.. تعليق التصفيات المؤهلة لمسابقة ألعاب القوى الأولمبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-08 أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم أن كل النتائج التي يحققها الرياضيون والرياضيات حتى الثلاثين من نوفمبر المقبل لن يتم احتسابها في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف العام 2021.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه "علق فترة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بدءًا من السادس من إبريل حتى 30 نوفمبر"، وذلك بعد أسبوع على قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في اليابان إلى صيف 2021 وتحديدًا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان: "خلال هذه الفترة النتائج التي تُحقق في أي مسابقة لن تؤخذ في الاعتبار من أجل التأهل إلى طوكيو 2020 أو في التصنيف العالمي الذي سيعلّق بدوره أيضًا وسيتم تسجيل النتائج لضمّها في الإحصاءات بما فيها الأرقام القياسية العالمية، رهنًا بالشروط المعمول بها".

ويتم التأهل إلى الألعاب الأولمبية إما عن طريق تحقيق الحد الأدنى المطلوب في كل سباق ومسابقة أو بفضل مركزهم في التصنيف العالمي المعلق أيضًا حتى 30 نوفمبر المقبل .

يُذكر أنها أُرجئت بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية في صيف 2021 إلى العام 2022 على خلفية إرجاء الأولمبياد. 08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 Advertisements 12:34 AM أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم أن كل النتائج التي يحققها الرياضيون والرياضيات حتى الثلاثين من نوفمبر المقبل لن يتم احتسابها في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف العام 2021.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه "علق فترة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بدءًا من السادس من إبريل حتى 30 نوفمبر"، وذلك بعد أسبوع على قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في اليابان إلى صيف 2021 وتحديدًا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان: "خلال هذه الفترة النتائج التي تُحقق في أي مسابقة لن تؤخذ في الاعتبار من أجل التأهل إلى طوكيو 2020 أو في التصنيف العالمي الذي سيعلّق بدوره أيضًا وسيتم تسجيل النتائج لضمّها في الإحصاءات بما فيها الأرقام القياسية العالمية، رهنًا بالشروط المعمول بها".

ويتم التأهل إلى الألعاب الأولمبية إما عن طريق تحقيق الحد الأدنى المطلوب في كل سباق ومسابقة أو بفضل مركزهم في التصنيف العالمي المعلق أيضًا حتى 30 نوفمبر المقبل .

يُذكر أنها أُرجئت بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية في صيف 2021 إلى العام 2022 على خلفية إرجاء الأولمبياد.

، بعد تفشي فيروس كورونا.. تعليق التصفيات المؤهلة لمسابقة ألعاب القوى الأولمبية ،

المصدر : الخليج 365

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