، تنفيذ أكثر من 47 ألف إجراء بتعليم مكّة خلال شهر بآلية العمل عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت جميع الاعتمادات المقدمة للمستفيدين من المنسوبين "بنين وبنات"

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبتوجيه ومتابعة من المدير العام الدكتور أحمد الزائدي- خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل من 16 رجب 1441 هـ وحتى 14 شعبان عدة خدمات منوعة، تم إنجازها بآلية العمل عن بعد للأعمال التي لا تتطلب الحضور.

وأوضح مدير إدارة البشرية عصام المحمادي، أن الإدارة تقوم ولا تزال تقوم بإنجاز الأعمال التي تطلبت حضوراً محدوداً من الموظفين، موضحاً أن الخدمات قد شملت جميع منسوبي إدارة تعليم مكّة وأن آلية العمل هذه تم بدء العمل بها بعد أن اتخذت الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وتحويل الأعمال في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات إلى العمل عن بُعد.

وكشف أن إجمالي عدد الإجراءات المنفذة خلال مدة تعليق الحضور لمقار العمل بلغت 47346 إجراء شملت جميع الاعتمادات المقدمة لمستفيدي منسوبي التعليم "بنين وبنات" حيث بلغت نسبة الاعتمادات في البنين 30 ٪ أما في البنات 70 ٪، مضيفاً أن العمل مستمر في تقديم سعياً لخدمة منسوبي ومنسوبات التعليم.