شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يحذر من إحضار «الحلاق والكوافيرة والمعلم» للمنزل والان نبدء بالتفاصيل

في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا "، حذر الأمن العام، من احضار الحلاق، أو الكوافيرة، أو المعلم الخصوصي للمنزل. وأوضح عبر "تويتر": "احضارك للحلاق، الكوافيرة، المعلم الخصوصي لمنزلك يعد مخالفة تعرض صحتك وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا". وتابع: "أبلغ عن مثل هذه المخالفات بالإتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة يمكنكم الاتصال على 911 ، أو عبر تطبيق كلنا أمن".

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