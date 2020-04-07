شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة نجران: مصاب بـ«كورونا» تسبب في رفع حالات الاشتباه والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة منطقة نجران، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة. وقالت عبر "تويتر": "بعد التقصي الوبائي لأحد المصابين بفيروس كورونا بمنطقة نجران، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة، إذ حضر عدة مناسبات، من بينها مناسبة بين ٣١ شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، وملامسته لها".

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