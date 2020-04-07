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أوضحت إمارة منطقة نجران، قبل قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، تسبب برفع حالات الإشتباه بعد حضورة مناسبات وعزاء ومواقع أخرى .
وقالت في التغريده : غرد حساب إمارة نجران قائلا إنه "بعد التقصي لأحد المصابين ب #كورونا، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه إذ حضر عدة مناسبات منها مناسبة بين ٣١ شخصا ومجلس عزاء وزار كثيراً من المواقع وملامسته لها لذا #الزم_بيتك و #خليك_بالبيت ف #كلنا_مسؤول".
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:30 PM
بعد حضوره مناسبات وعزاء ومواقع أخرى
أوضحت إمارة منطقة نجران، قبل قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، تسبب برفع حالات الإشتباه بعد حضورة مناسبات وعزاء ومواقع أخرى .
وقالت في التغريده : غرد حساب إمارة نجران قائلا إنه "بعد التقصي لأحد المصابين ب #كورونا، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه إذ حضر عدة مناسبات منها مناسبة بين ٣١ شخصا ومجلس عزاء وزار كثيراً من المواقع وملامسته لها لذا #الزم_بيتك و #خليك_بالبيت ف #كلنا_مسؤول".
، "إمارة نجران": مصاب "كورونا" يتسبب برفع حالات الإصابة بالمرض ،
المصدر : الخليج 365
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