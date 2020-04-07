، "الربيعي": الطائف سجَّلت 38 حالة إصابة بـ"كورونا".. والوضع مطمئن.. ويبقى التزام الجميع ،

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أكد عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن الطائف حتى الآن سجَّلت 38 حالة مصابة مؤكدة لفيروس كورونا، منها 12 حالة تماثلت للتعافي، وهناك 26 حالة نشطة، ما زالت تتلقى العلاج اللازم بمجمع الملك فيصل الطبي، الذي خُصص لاستقبال الحالات المؤكدة لكورونا.
وأشار "الربيعي" إلى أن هناك فريقًا، يرأسه محافظ الطائف سعدبن مقبل الميموني، بمشاركة جهات حكومية عدة، ولجنة مماثلة تنفيذية، تتابع رصد وتطبيق الإجراء ميدانيًّا، بمتابعة مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني. وقال: شكَّلنا فِرق كشف بصري وتقصٍّ في نقاط التفتيش، وأخرى تجوب الأحياء المكتظة بالسكان، وفِرقًا بالمتاجر لمنع اكتظاظ المتسوقين.
وأضاف: لدينا عدد من الفنادق المخصصة للحجر عند الحاجة. وأؤكد أن الوضع بشكل عام مطمئن، ويبقى التزام الجميع بما يتوجب عليهم من إجراءات للحد من انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:30 PM
قال: شكَّلنا فِرق كشف بصري وتقصٍّ.. ولدينا عدد من الفنادق للحجر إن دعت الحاجة
أكد عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن الطائف حتى الآن سجَّلت 38 حالة مصابة مؤكدة لفيروس كورونا، منها 12 حالة تماثلت للتعافي، وهناك 26 حالة نشطة، ما زالت تتلقى العلاج اللازم بمجمع الملك فيصل الطبي، الذي خُصص لاستقبال الحالات المؤكدة لكورونا.
وأشار "الربيعي" إلى أن هناك فريقًا، يرأسه محافظ الطائف سعدبن مقبل الميموني، بمشاركة جهات حكومية عدة، ولجنة مماثلة تنفيذية، تتابع رصد وتطبيق الإجراء ميدانيًّا، بمتابعة مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني. وقال: شكَّلنا فِرق كشف بصري وتقصٍّ في نقاط التفتيش، وأخرى تجوب الأحياء المكتظة بالسكان، وفِرقًا بالمتاجر لمنع اكتظاظ المتسوقين.
وأضاف: لدينا عدد من الفنادق المخصصة للحجر عند الحاجة. وأؤكد أن الوضع بشكل عام مطمئن، ويبقى التزام الجميع بما يتوجب عليهم من إجراءات للحد من انتشار الفيروس.
، "الربيعي": الطائف سجَّلت 38 حالة إصابة بـ"كورونا".. والوضع مطمئن.. ويبقى التزام الجميع ،
المصدر : الخليج 365
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