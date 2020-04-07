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أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عقود اللاعبين حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل وان بدء سريان العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد الذي سيتأخر حتى بداية الموسم التالي بالفعل.
جاء ذلك في البيان الذي نشره فيفا عبر الموقع الرسمي والذي سيتم تطبيقه في كل دول العالم، حيث وضع فيه بعض الضوابط والمحددات التي تحكم تعاقدات اللاعبين مع الأندية ونظام الانتقالات الخاصة بهم، وكذلك المشاورات بين اللاعبين والأندية حول تخفيض الرواتب، في ضوء حالة الارتباك الشديدة التي أصابت النشاط الكروي في العالم بأسره نتيجة لجائحة كورونا التي تسببت في تعليق البطولات والمسابقات المحلية والدولية، في مختلف ربوع العالم.
وأكد البيان أن تلك التوصيات والضوابط الصادرة اليوم جاءت بعد التشاور مع كل الجهات المعنية عن طريق فريق عمل برئاسة فيتوريو مونتاجلياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ضم معه ممثلين عن الأندية واللاعبين وروابط الدوريات والاتحادات الوطنية. وأن جميع المبادئ والتوصيات والضوابط الواردة في هذا البيان وجدت موافقة بالإجماع من كل المعنيين الذين شاركوا في المشاورات والذين تم استطلاع آرائهم.
وفي السياق نفسه ينطبق هذا الكلام على العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد، مما يعني أن بدء سريان هذه العقود يتأخر حتى بداية الموسم التالي بالفعل.
فيروس كورونا الجديد
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:14 PM
بعد أن أسهم "كورونا" في إيقاف الدوريات بالعالم"فيفا" يمدد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم
أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عقود اللاعبين حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل وان بدء سريان العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد الذي سيتأخر حتى بداية الموسم التالي بالفعل.
جاء ذلك في البيان الذي نشره فيفا عبر الموقع الرسمي والذي سيتم تطبيقه في كل دول العالم، حيث وضع فيه بعض الضوابط والمحددات التي تحكم تعاقدات اللاعبين مع الأندية ونظام الانتقالات الخاصة بهم، وكذلك المشاورات بين اللاعبين والأندية حول تخفيض الرواتب، في ضوء حالة الارتباك الشديدة التي أصابت النشاط الكروي في العالم بأسره نتيجة لجائحة كورونا التي تسببت في تعليق البطولات والمسابقات المحلية والدولية، في مختلف ربوع العالم.
وأكد البيان أن تلك التوصيات والضوابط الصادرة اليوم جاءت بعد التشاور مع كل الجهات المعنية عن طريق فريق عمل برئاسة فيتوريو مونتاجلياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ضم معه ممثلين عن الأندية واللاعبين وروابط الدوريات والاتحادات الوطنية. وأن جميع المبادئ والتوصيات والضوابط الواردة في هذا البيان وجدت موافقة بالإجماع من كل المعنيين الذين شاركوا في المشاورات والذين تم استطلاع آرائهم.
وفي السياق نفسه ينطبق هذا الكلام على العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد، مما يعني أن بدء سريان هذه العقود يتأخر حتى بداية الموسم التالي بالفعل.
، "فيفا" يمدد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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