- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، رجل الأمن الذي تم دهسه صباح اليوم في إحدى النقاط الأمنية بأحد الأحياء بمدينة حائل.
واطمأن اللواء "العتيبي" على حالة رجل الأمن، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في حائل الدكتور حمود الشمري، واستمع من الفريق الطبي لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها رجل الأمن.
ووجَّه "الشمري" بتوفير العناية الطبية اللازمة لرجل الأمن، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.
وأشاد اللواء العتيبي والدكتور الشمري بدور رجل الأمن الذي عكس مدى حرصه على ضبط وحفظ الأمن بالمنطقة.حائل شرطة حائل مدير شرطة حائل كتاب العتيبي دهس رجل أمن
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:07 PM
"الشمري" يوجِّه بتوفير العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته لحظة بلحظة
زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، رجل الأمن الذي تم دهسه صباح اليوم في إحدى النقاط الأمنية بأحد الأحياء بمدينة حائل.
واطمأن اللواء "العتيبي" على حالة رجل الأمن، والتقى الفريق الطبي المشرف على متابعة علاجه، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في حائل الدكتور حمود الشمري، واستمع من الفريق الطبي لشرح وافٍ عن مراحل العلاج التي وصل إليها رجل الأمن.
ووجَّه "الشمري" بتوفير العناية الطبية اللازمة لرجل الأمن، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.
وأشاد اللواء العتيبي والدكتور الشمري بدور رجل الأمن الذي عكس مدى حرصه على ضبط وحفظ الأمن بالمنطقة.
، مدير شرطة حائل يزور رجل الأمن المصاب بعد دهسه بنقطة أمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة حائل يزور رجل الأمن المصاب بعد دهسه بنقطة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.