شاهد.. تأثير الشائعات على المجتمع في ظل أزمة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا، كيف تؤثر الشائعات على المجتمع في ظل أزمة كورونا. أوضح مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا، كيف تؤثر الشائعات على المجتمع في ظل أزمة كورونا. وقال المدير خلال لقاءه في برنامج " معالي المواطن " كل أزمة تظهر معاها شائعة، ونحن نحتاج لكمامات للأذن مثل كمامات الأنف كي لانسمع الإشاعات. وأضاف : الشائعة من أخطر شئ وتؤثر تأثير نفسي على الإنسان وتجعله يعيش في هلع وخوف كما تؤثر على جهاز المناعة عنده.

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