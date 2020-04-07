8 أحداث هامة في تاريخ المملكة يجب معرفتها

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): على مدار التاريخ، وقعت أحداثًا مهمة في المملكة لخصها حساب "تاريخ آل سعود" في سطور. على مدار التاريخ، وقعت أحداثًا مهمة في المملكة لخصها حساب "تاريخ آل سعود" في سطور. 1446 / 850م، تم تأسيس بلدة الدرعية في عهد الأمير مانع المريدي. 1139ھ / 1727م، الإمام محمد بن سعود يتولى إمارة الدرعية. 1157ه / 1744م، تأسيس الدولة السعودية الأولى. Advertisements 1233ھ / 1818م، نهاية الدولة السعودية الأولى. 1240ه/1824م، تأسيس الدولة السعودية الثانية. 1293ھ / 1877م، مولد الملك عبدالعزيز 1309ھ / 1891م في نهاية الدولة السعودية الثانية. 1319ه/1902م، الملك عبدالعزيز يسترد الرياض. 1351ھ / 1932م) الملك عبدالعزيز يعلن توحيد السعودية.

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