شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: احذروا التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حذر الباحث في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير. حذر الباحث في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير. وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر ":" أحذر من التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير، بل تناولها مع أليافها واللب " ترتفع سكريات عصير الفاكهه المشخول ". وأشار الخضيري:" ولكن تناوله مع أليافه " بالخلاط،بدون تصفية " هو الأصح لوجود عناصر هامة ومعادن في مكونات الفاكهة الكاملة وهذه العناصر ليست موجودة بالعصير المائي للفاكهة ".

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