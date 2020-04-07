شكرا لمتابعة خبر عن إمارة نجران: أحد المصابين تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أعلنت إمارة منطقة نجران، أن أحد المصابين بفيروس أعلنت إمارة منطقة نجران، أن أحد المصابين بفيروس كورونا في المنطقة تسبب في رفع حالات الاشتباه. وأوضحت الإمارة، أنه حضر عدة مناسبات، من بينها مناسبة بين ٣١ شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، وملامسته لها.

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