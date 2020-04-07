أمطار على منطقة القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والخبراء ورياض الخبراء والأسياح والمذنب وعقلة الصقور ، ومركز الدليمية والشيحية والبطين ومدرج وصبيح والقرين والفوارة والقوارة والدليمية والشبيكية والفويلق وطراق وأبا الورورد ، وأجزاء متفرقة من منطقة القصيم. هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والخبراء ورياض الخبراء والأسياح والمذنب وعقلة الصقور ، ومركز الدليمية والشيحية والبطين ومدرج وصبيح والقرين والفوارة والقوارة والدليمية والشبيكية والفويلق وطراق وأبا الورورد ، وأجزاء متفرقة من منطقة القصيم. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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