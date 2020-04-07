شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: سنُعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين على تصريح العمل وقت منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك، على تصريح العمل وقت منع التنقل إلكترونيًا.
وقالت الوزارة: " إشارة إلى تصريح وزارة الداخلية اليوم باستثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، فستعلن الوزارة عن آلية الحصول على التصريح الكترونيا عن طريق موقع الوزارة، دون مراجعة الفروع".
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