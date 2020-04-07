شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح يتحدث عن استعدادات المسلم لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تحدث عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، عن استعدادات المسلم لشهر رمضان.ّ تحدث عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، عن استعدادات المسلم لشهر رمضان.ّ وأضاف المصلح خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" شهر شعبان يفصل بين شهرين لهما ميزة، رجب محرم ورمضان خصه الله بصالح الأعمال المهمة ". وشدد المصلح، قائلا:" يجب على المؤمن أن يستشعر عظيم الشهر بالتعاطي والإحسان "، مبينا:" النفوس تحتاج للتمرين والتعود والتهيئة فالطفل يبدأ صغيرا، وفيما يتعلق بالعبادات لابد من مقدمات لاستقبال العمل بحضور القلب ".

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