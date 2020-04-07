شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: رفع الصوت أثناء الغضب قد يؤدي إلى جلطة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة رفع الصوت أثناء الغضب. حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة رفع الصوت أثناء الغضب. وقال "النمر": "مهما كانت الظروف، فلا ترفع صوتَك أثناء الغضب لأن ذلك يرفع ضغطك الشرياني ويزيد العبء على الشرايين التاجية ويزيد احتمالية حدوث الجلطة القلبية".

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