ضبط صالون حلاقة يستضيف الزبائن بالخفاء في الجوف (صور)

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): ضبطت الفرق الرقابية بأمانة الجوف، اليوم الثلاثاء، صالون حلاقة يستضيف الزبائن بالخفاء. ضبطت الفرق الرقابية بأمانة الجوف، اليوم الثلاثاء، صالون حلاقة يستضيف الزبائن بالخفاء. وأكدت الأمانة، أنه خالف الأنظمة الصادرة بإغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا. وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمه للجهات المختصة. Advertisements

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