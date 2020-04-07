شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تحدد موعد عمل الأنشطة المستثناة من منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن موعد عمل مغاسل الملابس ومراكز الصيانة السريعة والبناشر داخل محطات الوقود ومحلات الكهرباء والسباكة.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب لها، أن العمل سيكون متاح لها من 6 صباحًا وحتى الـ 3 ظهرًا.

وأعلنت الوزارة، عن عدد من الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول 24 ساعة، وهي: خدمات المطاعم للطلبات الخارجية، مغاسل الملابس، ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي والدواجن والأسماك، مراكز الصيانة السريعة للمركبات داخل محطات الوقود، العاملون في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء.