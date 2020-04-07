شكرا لمتابعة خبر عن كشف حالات الاشتباه بكورونا بكاميرات حرارية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

زود مدخل الطوارئ في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بكاميرات حرارية لكشف حالات الاشتباه بكورونا، وذلك في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تطبقها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحة الجوف أن ذلك يأتي بالإضافة لنقاط الفرز البصري في مدخل الطوارئ والمراجعين، التي يعمل الطواقم الطبية فيها على فحص الحرارة، والأعراض المصاحبة للاشتباه بالإصابة بالفيروس.

ويقوم المستشفى بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث خصصت غرف عزل في قسم الطوارئ وغرف عناية مركزة ، كما خصصت مجموعة من الأجهزة الخاصة للتعامل مع حالات الاشتباه دون استخدامها مع المرضى الآخرين، كما وضع ملصقات بجميع الأقسام والمصاعد لترك مسافة مع الآخرين.