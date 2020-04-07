شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأبناء الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، أبناء الملك عبدالعزيز رحمه الله، مع الملك فاروق في جبل رضوى - ينبع عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٥م). أظهرت صورة تاريخية نادرة، أبناء الملك عبدالعزيز رحمه الله، مع الملك فاروق في جبل رضوى - ينبع عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٥م). وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها صورة عظيمة ونادرة لأبناء الملك رحمه الله.

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