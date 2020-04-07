شكرا لمتابعة خبر عن القصة الكاملة لمعلم أنفق من ماله الخاص لتقديم الدروس لطلابه بطريقة مشوقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أنفق أستاذ الفيزياء صالح السنيدي 5 آلاف ريال من ماله الخاص، لتقديم الدروس لطلابه بطريقة إبداعية مشوقة، ويرتفع بنسبة الحضور أونلاين إلى 80% في ظل أزمة كورونا

وقال السنيدي خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" الفكرة جاءت بعد تعليق الدراسة وتبادر لذهني طريقة للتواصل مع الطلاب بشكل مكثف ".

ولفت السنيدي:" نظمت مكان الضيافة في منزلي للتعليم عن بعد وصورتها بطريقة احترافية وأنشرها للطلاب قبل المخاضرة للنقاش ثم عرضها أثناء المحاضرة نفسها ".

وأوضح أن الكاميرات والمونتاح والفيديو ليس منصوص عليهم في التعليم لكن المهم التواصل مع الطلاب ".