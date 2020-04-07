بالفيديو.. عاصفة شديدة تقتلع الأشجار وتسقط أعمدة الكهرباء بروضة الهباس

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الرياض - علي القحطاني - رفحاء (صدى): شهدت بلدية روضة الهباس جنوب رفحاء، عاصفة ترابية شديدة مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى حدوث أضرار. شهدت بلدية روضة الهباس جنوب رفحاء، عاصفة ترابية شديدة مصحوبة برياح قوية، ما أدى إلى حدوث أضرار. وتسببت العاصفة، في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار وهناقر الورش وتكسير زجاج السيارات. Advertisements وضربت العاصفة، مناطق متفرقة من رفحاء ومحافظات سدير والوشم، مساء أمس الاثنين.

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