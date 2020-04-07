شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه من الرياح والسحب الرعدية على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من الرياح النشطة والسحب الرعدية على الرياض، وتحديدًا "الدوادمي، عفيف".

وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، فيما ستستمر حتى الثانية فجر الأربعاء.

كما نبهت من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتستمر حتى الواحدة فجر الأربعاء.