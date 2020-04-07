شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملحق الثقافي بألمانيا: هناك 3 حالات إصابة بـ كورونا والوضع مطمئن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد منير العتيبي الملحق الثقافي السعوي بألمانيا، على أن الطلبة السعوديين بألمانيا على ما يرام وفي خير حال.

وأضاف العتيبي خلال برنامج " ياهلا " : كانت هناك 3 حالات إصابة بـ كورونا لاثنين أطباء وواحد مهندس، لكنهم تجاوزوها وهم الآن في صحة جيدة.

وتابع : وجميع الطلاب يشكرون القيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاهتمام بهم، والتواصل معهم، ولم أسمع أحد يطلب العودة حتى الأن ولكن المجال مفتوح لهم.