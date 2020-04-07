الموافقة على نظامي المحاكم التجارية وضمان الحقوق بالأموال المنقولة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نظام المحاكم التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري. وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نظام المحاكم التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري. جاء ذلك خلال جلسته الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، والتي انعقدت مساء اليوم. كما وافق المجلس على تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ .

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