متحدث الصحة يُجيب على سؤال: هل المملكة في مرحلة انحسار فيروس كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، العبدالعالي هل المملكة في مرحلة انحسار فيروس كورونا. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، العبدالعالي هل المملكة في مرحلة انحسار فيروس كورونا. وقال العبدالعالي خلال لقاءه عبر برنامج " الإخبارية " : المرحلة الآن مبشرة ونتمنى أن تكون مرحلة انحسار ولكن ننظر للموضوع بشكل عالمي حيث أن الأرقام تتضاعف في العالم بأكمله. وأضاف : الخطوات الي تتم في المملكة خطوات استباقية وخطوات جادة تؤدي إلى انحسار المرض في حالة التزام المواطنين.

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